18 ноября 2025 в 11:07

В Британии забили тревогу после грозного предупреждения Путина

DE: Запад столкнулся с мрачной реальностью после слов Путина о «Посейдоне»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Запад столкнулся с мрачной реальностью после слов президента России Владимира Путина о подводном аппарате с ядерной энергоустановкой «Посейдон», передает Daily Express. По словам аналитиков, это оружие позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов.

Путин представил новую «ужасающую» атомную подводную лодку с носителем комплексов «Посейдон», — сказано в материале.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» — это мировые прорывные технологии. По его словам, таких нет ни у одной страны, а если и появятся, то не скоро.

Также стало известно, что процесс анализа необходимости возобновления ядерных испытаний займет неопределенный период времени. На вопрос журналистов о конкретных сроках Песков ответил, что они в настоящее время отсутствуют. Также пресс-секретарь Путина сообщил, что Вашингтон проигнорировал успешные испытания «Буревестника» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой.

