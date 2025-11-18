Россияне остались без популярного чат-бота В России наблюдается сбой в работе чат-бота Character AI

Крупный сбой произошел в работе популярного чат-бота Character AI, следует из данных сервиса «Сбой.РФ». Отмечается, что сайт некорректно работает сразу в нескольких регионах страны.

На текущий момент количество жалоб превысило 186 штук. Больше всего жалоб поступило из Москвы, на втором месте оказалась Псковская область, а за ней следуют Татарстан. Неисправная работа сервиса также зафиксирована в Новосибирской области, Бурятии, Башкортостане и Красноярском крае. Предыдущий масштабный сбой произошел 9 ноября.

Character AI представляет собой онлайн-сервис, с помощью которого пользователи могут общаться с виртуальными персонажами. Можно вести диалог с рыцарем, ученым, киборгом или даже героем любимой книги. Персонажи могут быть как вымышленными, так и реальными.

Ранее сообщалось, что российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервиса Cloudflare. Всплеск обращений зафиксирован в 14:45. Проблемы охватили пользователей по всей стране, и количество жалоб резко возросло до 735 за час.



