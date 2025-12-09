Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 декабря: где сбои в России

Сегодня, 9 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Саратовской области и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят соединение?

Где в РФ не работает мобильный интернет 9 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 9 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы с сайтов и приложений.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 9 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 32% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 9% — на Саратовскую область, 8% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край и Свердловскую область, 5% — на Татарстан и Сахалин, 3% — на Удмуртию, Пермский край, Самарскую, Владимирскую, Астраханскую, Смоленскую и Челябинскую области, 2% — на Приморский край, Липецкую, Новгородскую, Пензенскую, Ярославскую и Нижегородскую области.

Почему не работает мобильный интернет 9 декабря

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

9 декабря особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников объявлялся, в частности, на территории Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Тульской, Ивановской и Калужской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО был уничтожен 121 украинский беспилотник над российскими регионами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Отключат ли мобильный интернет на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы, предположил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

При этом депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

«Это связано с тем, что в каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета», — объяснил он.

По мнению парламентария, под постоянное отключение мобильного интернета подпадут не более пяти регионов РФ.

