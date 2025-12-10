МВД может заняться вторичным рынком жилья в России из-за «дела Долиной» В России к сделкам с жильем могут подключить МВД для борьбы с мошенниками

Президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов предложил улучшить законодательство, чтобы оно предусматривало возможность приостановки сделок по запросу МВД при обнаружении признаков мошенничества. Как пишет «Коммерсант», изменения в случае их одобрения Госдумой могут внести в закон «О госрегистрации недвижимости».

Также глава союза выступил с инициативой разработать специальную анкету продавца с участием судебно-медицинских экспертов, чтобы затем включить ее в обязательный пакет документов сделки. Помимо всего прочего, Попов предложил привлекать психологов министерства, которые бы оценивали состояние продавцов при подозрении на деятельность аферистов.

Ранее сообщалось, что специалисты провели судебную политологическую экспертизу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Выводы этого исследования не стали оспаривать ни исполнительница, ни покупательница ее жилья Полина Лурье.

До этого петербургский артист Кирилл Ульянов через суд добился возврата своей квартиры и автомобиля, которые он, как утверждается, продал под влиянием злоумышленников. Проданное по «схеме Долиной» имущество было возвращено ему после того, как новый владелец провел ремонтные работы.