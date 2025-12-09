В российском регионе напали на след обманувшего вкладчиков экс-депутата Обманувший вкладчиков красноярский экс-депутат Гольдман может жить в Мексике

Находящийся в розыске экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман может находиться в Мексике, заявил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Соловьев со ссылкой на Интерпол. По его словам, которые передает ТАСС, Гольдман обманул тысячу вкладчиков своего кооператива на 2 млрд рублей.

Мы планируем, найдем или не найдем его [Гольдмана], в первом квартале 2026 года направить дело в суд. <…> На сегодняшний день установленный ущерб [от деятельности Гольдмана] чуть больше 2 млрд рублей, — заявил он.

В конце 2023 года против Гольдмана было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, связанное с деятельностью сельскохозяйственного кредитного кооператива «Агро вклад». В январе следующего года его объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что начальник ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки группой лиц в крупном размере, его задержали. По данным пресс-службы СК России по городу, некоторые осужденные по его приказу создавали неблагоприятные условия в колонии, при которых другие отбывающие наказание были вынуждены давать взятки за невыявление нарушений.