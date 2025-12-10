ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 08:07

ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ, летевший на Москву

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, — написал Собянин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве указали, что среди них были четыре БПЛА, летевших на Москву. Кроме того, 21 БПЛА нейтрализовали в Брянской области, еще шесть — над территорией Калужской области, два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Тульской области, подчеркнули в МО.

До этого глава Чувашии Олег Николаев заявил, что регион подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Он отметил, что в Чебоксарах были зафиксированы разрушения в жилых зданиях, также пострадали несколько человек. В городе временно ограничили движение на ряде магистралей. Также в одной из местных школ открыли пункт помощи пострадавшим.

