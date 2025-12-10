ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 08:05

Названа единственная объективная причина общения мужчины с бывшей девушкой

Психолог Александрова: мужчине простительно общаться с бывшей при наличии детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчине допустимо поддерживать связь с бывшей девушкой, если у них есть общие дети, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. В других случаях, по ее словам, зачастую речь идет об эмоциональной привязанности к прошлым отношениям.

Один из самых тревожных вопросов, который волнует женщин в отношениях, — это общение мужчины с его бывшей. Формально все выглядит безобидно: «Мы просто друзья», «Общаемся редко», «Ты ревнуешь зря». Но за этими словами часто скрывается нечто большее. Если между мужчиной и бывшей есть общий ребенок, то их общение абсолютно допустимо, но только в рамках организационных вопросов: школа, медицина, график встреч. Здесь не должно быть флирта, ностальгии или обсуждений личных тем — исключительно конкретика. Это зрелая форма взаимодействия ради общего блага ребенка, — поделилась Александрова.

Она подчеркнула, что если мужчина часто переписывается с бывшей партнершей, с которой у него нет общих детей, это может свидетельствовать о его эмоциональной привязанности к прошлому. По словам психолога, такое поведение указывает на то, что он внутренне не завершил те отношения и, следовательно, невольно вовлекает новую партнершу в ситуацию, где прежняя женщина продолжает оказывать влияние на их связь.

Просить прекратить это общение, выяснять, предъявлять претензии бесполезно. Мужчины отлично понимают, что для их женщины подобные переписки неприятны. Если он продолжает, значит, это осознанный выбор, и вопрос в том, готова ли женщина это терпеть. В таких ситуациях у женщины есть только два варианта: оставаться в отношениях с постоянной тревогой, сомнениями и ревностью или спокойно без обвинений взять дистанцию. Это не наказание, а возможность услышать себя: действительно ли она хочет быть с человеком, который эмоционально все еще в прошлом? — заключила Александрова.

Ранее психолог Лариса Каравайцева заявила, что все больше людей стали воспринимать как норму ситуацию, когда отношения перестают устраивать, и не испытывают страха перед расставанием с партнером. По ее словам, второй брак часто оказывается более зрелым решением.

отношения
психологи
мужчины
женщины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
