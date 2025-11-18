Командование Вооруженных сил Украины потребовало от бойцов переодеться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей. В то же время отдельные части ВСУ пополняют штурмовыми группами, состоящими из женщин. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украинский пленный рассказал о зверском приказе командиров в Красноармейске

Как рассказал пленный военнослужащий ВСУ Петр Гай, командиры поставили задачу бойцам в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после чего к ним пришли российские бойцы. Военные ВС РФ накормили и дали сигарет, рассказал пленный.

Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин в беседе с Politico заявил, что большинство солдат украинской армии погибает во время ротации. По его словам, бойцы гибнут от атак российских беспилотников, поскольку армия РФ расширяет зону поражения.

Издание отмечает, что конфликт на Украине спустя первые два года перестал напоминать привычные окопные противостояния войн прошлого столетия. Журналисты пишут, что многочисленные беспилотники стерли устойчивую линию фронта, создав обширные «зоны смертельного поражения», по которым солдаты вынуждены передвигаться небольшими группами.

Отставной офицер ВМС Бразилии Робинсон Фариназу тем временем указывал, что наиболее серьезной проблемой для украинской армии на текущий момент является острый дефицит живой силы. По его оценке, ситуация с комплектованием подразделений Вооруженных сил Украины приобрела крайне тяжелый характер.

Бразильский аналитик отметил, что украинская сторона вынуждена прибегать к практике XIX века принудительного призыва граждан. Он провел историческую параллель с методами, которые тогда использовались во флотах европейских держав. Офицер также обратил внимание на то, что западные СМИ полностью игнорируют тему насильственной мобилизации на Украине.

Женщин в рядах ВСУ отправляют в штурмовики

В российских силовых структурах сообщали, что командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ доукомплектовывает штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. По информации источника, среди них уже подтверждены первые потери.

Россия освободила еще одно село в Днепропетровской области

В Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ освободили село Нечаевка, расположенное в Днепропетровской области. Отмечалось, что продвинуться вглубь удалось благодаря действиям группировки войск «Восток». Также, по информации военного ведомства, удалось освободить поселок Цегельное в Харьковской области.

В Минобороны РФ добавили, что военнослужащие Центральной группировки войск продолжают наступление в Димитрове в Донецкой Народной Республике. В оборонном ведомстве доложили об успехах подразделений 51-й армии в трех районах — микрорайонах Восточный, Западный, а также в южной части города.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак частей 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино в ДНР, уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Атаки проводились с целью деблокирования окруженных в Красноармейске военных.

Уничтожение окруженных украинских формирований в Центральном микрорайоне Красноармейска, на территории западной промзоны и в западной части микрорайона Горняк продолжают штурмовые группы 2-й армии, добавили в ведомстве.

В Министерстве обороны России также отметили, что попытка украинских подразделений прорвать кольцо окружения в Харьковской области была успешно пресечена. Военнослужащие группировки войск «Запад» ВС РФ сорвали контратаку противника в районе населенного пункта Благодатовка.

В результате боя украинская сторона понесла значительные потери в живой силе. В ходе отражения атаки уничтожено до 10 военнослужащих, а огневое поражение нанесло урон еще порядка 50 бойцам ВСУ.

Экспериментальное оружие НАТО может достаться России

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников утверждал, что в промзонах Красноармейска находятся крупные склады ВСУ с экспериментальным оружием НАТО, которое может достаться ВС РФ. По словам эксперта, на складах остаются образцы СВЧ-пушек различного сверхвысокочастотного диапазона действия. Сейчас в Киеве решается вопрос: либо уничтожить их, что повлечет серьезные финансовые утраты, либо смириться с тем, что склады достанутся Москве, и таким образом расписаться в невозможности вывезти вооружения, отметил он.

По словам эксперта, западное оружие способно не только вызывать слепоту, но и разрушать когнитивные функции и лишать слуха. Поэтому российские профильные институты заинтересованы в получении этих образцов для детального изучения и возможного использования в научной деятельности, рассказал Иванников.

