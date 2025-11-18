Острый дефицит живой силы является наиболее серьезной проблемой для украинской армии на текущий момент, заявил отставной офицер ВМС Бразилии Робинсон Фариназу в беседе с РИА Новости. По его оценке, ситуация с комплектованием подразделений ВСУ приобрела крайне тяжелый характер.

Бразильский аналитик отметил, что украинская сторона вынуждена прибегать к практике принудительного призыва граждан. Он провел историческую параллель с методами, которые использовались во флотах европейских держав два столетия назад. Офицер также обратил внимание на то, что западные СМИ полностью игнорируют тему насильственной мобилизации на Украине.

Полагаю, самый драматический аспект на украинской стороне — это нехватка личного состава. Людей приходится хватать с улицы, как делали во флоте в XIX веке, в частности, в Британии, — сказал Фариназу.

Ранее он заявлял, что число бразильских наемников в рядах ВСУ, погибших за время конфликта на Украине, составляет как минимум 45–50 человек. По его словам, всего на фронт отправилось более 500 бразильцев.