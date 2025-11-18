Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:05

Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минобороны России опубликовало кадры пленения двоих военнослужащих ВСУ, которые мародерствовали в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Как сообщили NEWS.ru в ведомстве, украинцы переоделись в украденную гражданскую одежду и прятались в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный.

Военнослужащие штурмового подразделения второй гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» при освобождении территорий Красноармейска захватили в плен двух военнослужащих ВСУ, переодевшихся в украденную гражданскую одежду и прятавшихся в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный, — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что по приказу командования солдаты должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным. При этом оба переоделись в гражданскую одежду для того, чтобы избежать ответного огня.

Пленные жалуются, что командование их бросило на верную смерть, но сами занимались мародерством. При досмотре в их вещевых мешках были обнаружены награбленные предметы домашнего обихода, — обратили внимание в ведомстве.

Пленные сами признались, что промышляли мародерством в брошенных квартирах, забирали себе старые проигрыватели, шуруповерты, ноутбуки и даже диски с фильмами. В ящике под складным механизмом кровати были найдены спрятанные ими оружие и обмундирование.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают наступление и окружение Красноармейска. Шансы на выживание, говорится в заявлении, есть только у тех, кто решится сдаться в плен.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

Россия
СВО
Красноармейск
ДНР
ВСУ
Украина
