18 ноября 2025 в 17:10

Крупный сбой произошел в работе Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса «Сбой.рф». На текущий момент количество жалоб превысило 60.

Отмечается, что жалобы на работу сервиса зафиксированы в нескольких регионах России. Наибольшее их число поступило из Москвы, Нижегородской области и Санкт-Петербурга (по 20%). За ними идут Ростовская (10%), Волгоградская (7%), Саратовская (7%), Челябинская (7%) и Омская области (3%), а также Краснодарский край (7%).

Ранее российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервиса Cloudflare. Согласно данным сервиса, всплеск обращений зафиксирован в 14:45. Проблемы охватили пользователей по всей стране, а количество жалоб резко возросло до 735 за час. Пользователи сталкиваются с несколькими серьезными проблемами: они не могут загрузить веб-сайты, а также испытывают трудности с доступом к серверам.

До этого в работе мобильного приложения «Сбера» произошел сбой. Согласно данным Downdetector, основной пик жалоб пришелся на период с 06:00 до 08:00, когда поступило более 1300 обращений. В пресс-службе банка позже сообщили, что все сервисы банка возобновили работу в штатном режиме.

