«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала международным скандалом недопуск российских стрелков до Сурдлимпийских игр в Токио из-за оружия. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что из-за подобных запретов этот вид спорта нужно исключить из программы соревнований.

Честно говоря, это практически международный скандал. Если вы не пускаете по этой причине, тогда вообще исключайте эти виды спорта из программы. Годами занимающиеся этим видом спорта вряд ли будут применять оружие не по назначению. Даже не верится, что такое может быть в XXI веке. Не верится, что это может быть правдой, — сказала Журова.

Ранее российские спортсмены не были допущены к участию в стрелковых дисциплинах на летней Сурдлимпиаде в Токио. Причиной стал формальный запрет на ввоз специального спортивного оружия, необходимого для соревнований. В Сурдлимпийском комитете России пояснили, что организаторы мотивировали свое решение соображениями безопасности.