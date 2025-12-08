Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса» Сидни Суини не номинировали на «Золотой глобус» из-за спорного года в карьере

Американская актриса Сидни Суини не получила номинацию на премию «Золотой глобус» 2026 года за биографический фильм о боксере Кристи Мартине, передает портал Page Six. По данным источника, это произошло на фоне неоднозначного года в карьере артистки.

Фильм «Кристи» был тепло принят на мировой премьере на Международном кинофестивале в Торонто — критики высоко оценили игру Суини. Однако кассовые сборы не оправдали ожиданий: в первый уик-энд картина заработала лишь $1,3 млн (100,5 млн рублей). Во второй уик-энд результаты оказались настолько плохими, что фильм сняли с показа во многих кинотеатрах.

Несмотря на неудачи, актриса назвала «Кристи» самым важным проектом в своей карьере. Суини подчеркнула, что творит искусство ради воздействия, а не ради цифр кассовых сборов.

В 2025 году репутация артистки пострадала также из-за скандала с рекламой джинсов American Eagle. Пользователи интернета увидели в ней пропаганду евгеники и нацизма. Они сочли игру слов «гены» и «джинсы» оскорбительной.

Ранее картина режиссера Томаса Андерсона «Битва за битвой» получила девять номинаций на премию «Золотой глобус», включая категории «Лучший фильм или мюзикл», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая музыка». Фильм рассказывает историю леворадикальной группы «Френч-75» и межрасовой любви, разворачивающуюся на фоне политической борьбы.