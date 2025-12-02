В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду Депутат Журова: критерии FIS для лыжников из России пока непонятны

Пока не понятно, какие критерии будут выставлены российским лыжникам после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске на Олимпиаду, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что в любом случае, кто бы ни поехал, это будет хорошим опытом.

Пошли по правильному пути. Это уже не первая федерация, которая добилась справедливости через CAS. Хочется питать надежды, что сделают все быстро, но впереди новогодние праздники. Закроются также посольства, которые не будут давать визы. Это как с паралимпийцами — флаг вернули, допуск есть, но не успели пройти отбор. Кто поедет из лыжников? Титулованных не пустят. Наверное, смогут принять участие только молодые с минимальным шансом на медали. Тем не менее, это безумный опыт. Новости хорошие, но пока не понятно, какие критерии выставят. Может опять скажут «мы выполнили решение CAS и допустили, но по одному спортсмену», — сказала Журова.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к олимпийским соревнованиям в нейтральном статусе. Слушания по делу проходили 1 декабря.