08 декабря 2025 в 20:37

Названа причина убийства сына вице-мэра Харькова

Kronen Zeitung: сына вице-мэра Харькова убили в Вене из-за $200 тыс.

Мотивом жестокого убийства в Вене сына вице-мэра Харькова Данила Кузьмина стали $200 тыс. (более 15 млн рублей), сообщает Kronen Zeitung. По данным следствия, 19-летний соотечественник, которому Кузьмин доверял, заманил его в ловушку в подземном гараже отеля Sofitel. Во время предыдущих встреч в Вене жертва по неосторожности рассказала о состоянии своего отца, хранящемся на криптокошельке. Этот разговор и стал отправной точкой для преступления.

Как отмечается, 19-летний сообщник и 45-летний украинец разработали план убийства. В подземном гараже они подвергли Кузьмина жестоким пыткам, от которых у него практически не осталось зубов. Под давлением молодой человек передал злоумышленникам код доступа к двум цифровым кошелькам.

Полуживую жертву погрузили на заднее сиденье Mercedes, принадлежавшего отцу Кузьмина. На этом автомобиле преступники отвезли его в удаленную часть венского района Донауштадт. Затем они облили салон бензином, заранее купленным на заправке, и подожгли машину вместе с еще живым молодым человеком.

Благодаря записям камер наблюдения в отеле венская уголовная полиция оперативно вышла на след обоих подозреваемых. После того как они успели скрыться и уехать на родину, был выдан международный ордер на арест. Убийцы были задержаны на Украине, где над ними и будет проходить суд.

Ранее Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали бывшего руководителя партии «Гарант» Валерия Токаря за торговлю депутатскими мандатами. Политику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

