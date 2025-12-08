В МИД РФ увидели, как США сомневаются в необходимости экспансии НАТО

США впервые в новой стратегии нацбезопасности официально подвергают сомнению экспансионистскую динамику на расширение НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что в документе нет открытых призывов к ограничению роли России и увеличению экономических санкций.

США впервые фиксируют если не обязательство не расширять Альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно экспансионистскую динамику, — заявила дипломат.

Захарова добавила, что хотя Россия конкретно не названа, новая версия американской «Стратегии» открыто провозглашает намерение добиться «энергетического превосходства» за счет уменьшения воздействия оппонентов. По ее словам, эти формулировки отчетливо свидетельствуют о намерении всеми способами сохранять сокращение присутствия России на мировых энергетических площадках.

Ранее в Вашингтоне заявили, что намерены скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, обнародованной администрацией Белого дома.