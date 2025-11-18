Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:00

Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года

Составители Кембриджского словаря назвали термин «парасоциальный» словом года

Составители Кембриджского словаря назвали термин «парасоциальный» словом 2025 года, сообщается на сайте справочника. Его внесли в перечень словаря еще два года назад.

Термин «парасоциальный» отсылает к связи, которую человек чувствует между собой и известной личностью. В словаре приводятся два словосочетания с этим словом: парасоциальные отношения и парасоциальная скорбь. Первое значит, что человек ощущает связь со знаменитостью, хотя может быть не знаком с ней лично, а второе — печаль, которую он испытывает после новостей о смерти известной личности.

Ранее сообщалось, что слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «победа» вошли в топ-40 проекта «Слово года». Финальный список формируется по итогам онлайн-голосования, которое проводится ежегодно.

Позднее из опроса NEWS.ru стало известно, что более половины россиян (67%) заявили, что не используют слова, вошедшие в топ-40 популярных слов России. 14% отметили, что употребляют сочетание букв ИИ — сокращенный вариант существительного «искусственный интеллект». Еще 13% используют фразу «окак», чтобы продемонстрировать неожиданное разочарование или удивление.

