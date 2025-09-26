В Британии оценили катастрофические последствия в случае удара «Тополем» Express: удар МБР «Тополь» по Кембриджу создаст огненный шар в 2,9 кв. км

Город Кембридж ждут катастрофические последствия в случае гипотетического удара российской межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь», пишет британское издание Express. Для наглядной оценки возможных разрушений журналисты использовали специализированный онлайн-сервис Nuke Map.

Согласно смоделированному сценарию, взрыв боеголовки мощностью 800 килотонн привел бы к образованию огненного шара диаметром 2,9 кв. км, уничтожающего все на своем пути. На прилегающей территории площадью 134 кв. км возникли бы умеренные разрушения, сопровождающиеся массовыми пожарами.

Радиус сильного теплового воздействия, вызывающего ожоги третьей степени у людей, составил бы 384 кв. км. Даже на окраинах города, попавших в зону слабых разрушений, люди могли бы получить травмы от разлетающихся осколков стекла.

Как ранее отмечал NEWS.ru, на сегодняшний день ядерное оружие России представлено несколькими классами боеприпасов для различных носителей. Ракеты, бомбы и снаряды нескольких видов могут запускаться с земли, с воды или с воздуха. Эксперты считают, что на данный момент наша страна лидирует в гонке вооружений с США.