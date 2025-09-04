Стало известно, сколько россиян используют слова «лабубу», «кринж» и «окак» NEWS.ru: 67% россиян не используют слова, ставшие самыми трендовыми в стране

Более половины россиян заявили, что не используют слова, вошедшие в топ-40 популярных слов России, следует из результатов опроса NEWS.ru. В нем приняли участие более двух тысяч человек. Так, 67% респондентов на вопрос о том, использую ли они какие-либо из этих слов, ответили отрицательно.

14% отметили, что употребляют сочетание букв ИИ — сокращенный вариант существительного «искусственный интеллект». Еще 13% используют фразу «окак», чтобы продемонстрировать неожиданное разочарование или удивление. 12% россиян часто употребляют слово «кринж», означающее чувство неловкости, смущения или дискомфорта.

По 5% опрошенный признались, что используют в повседневной речи слова «лабубу» и «токсик». 4% участников опроса зачастую в общении прибегают к слову «договорнячок», а 3% широко используют слово «промт».

Проект «Слово года» выбирает слова по четырем направлениям. В гуманитарной сфере претендентами стали «вера», ИИ, «любовь», «патриотизм», «переговоры». Среди кандидатов в техносфере — БПЛА, «DDoS-атака», «национальный мессенджер», «план „Ковер“», «промт». А среди номинантов в категориях «всенародное слово» и «сленг» были замечены «договорнячок», «кринж», «токсик», «сигма» и «слоняра».