Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:19

Глава ОСК доложил о появлении в России самой большой в мире серии ледоколов

Глава ОСК Пучков: РФ вышла на строительство самой большой в мире серии ледоколов

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Закладка атомного судна «Сталинград» приближает Россию к появлению самой большой в истории мира серии из семи ледоколов, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков. По его словам, которые приводит ТАСС, наша страна выходит на беспрецедентный показатель в этой области.

Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентный показатель. Закладка этого ледокола «Сталинград» приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны и в истории мира серию из семи ледоколов, — сообщил Пучков.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в запуске строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». По словам представителя Кремля, на торжественной церемонии также выступит гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

До этого Путин заявил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. Также, по мнению главы государства, необходимо развитие арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

флот
ледоколы
достижения
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, смягчит ли ЦБ меры по блокировке банковских счетов
Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку
Туск заявил об украинском следе в повреждении польской железной дороги
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.