Глава ОСК доложил о появлении в России самой большой в мире серии ледоколов

Глава ОСК доложил о появлении в России самой большой в мире серии ледоколов Глава ОСК Пучков: РФ вышла на строительство самой большой в мире серии ледоколов

Закладка атомного судна «Сталинград» приближает Россию к появлению самой большой в истории мира серии из семи ледоколов, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков. По его словам, которые приводит ТАСС, наша страна выходит на беспрецедентный показатель в этой области.

Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентный показатель. Закладка этого ледокола «Сталинград» приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны и в истории мира серию из семи ледоколов, — сообщил Пучков.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в запуске строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». По словам представителя Кремля, на торжественной церемонии также выступит гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

До этого Путин заявил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. Также, по мнению главы государства, необходимо развитие арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.