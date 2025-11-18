«Молчит и пьет воду». Как прошел суд над матерью-расчленителем: детали

Балашихинский городской суд арестовал 31-летнюю Елену Цуцкову, подозреваемую в убийстве сына, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве. Как проходило заседание, какие еще детали дела раскрыты?

Как прошел суд над женщиной, обезглавившей сына

Как передает корреспондент NEWS.ru, подсудимая ждала решения суда в стеклянной клетке — «аквариуме». Она не предоставляла никаких объяснений, сидела с закрытыми глазами, пила воду и игнорировала вопросы журналистов. Само заседание проходило в закрытом режиме.

По решению суда женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие. Незадолго до этого ей предъявили обвинение в убийстве. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На допросе Цуцкова подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Telegram-каналы сегодня сообщали о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении соцработников. Следствие устанавливает, почему психически нездоровую Елену не лишили родительских прав вовремя.

«Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме, считала себя ведьмой, проводила какие-то ритуалы с наркотиками — там просто суперкомбо. Огромные вопросы к тем, кто ее лечил. Почему не поставили на активный учет? <...> Как оставили шестилетнего ребенка на попечении такой мамы? Ужасная история для нас всех. Таким людям нельзя оставлять детей», — высказался ранее психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.

Цуцковой по предъявленной ей статьей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы. Сообщалось, что женщина состояла на учете у психиатра из-за параноидальной шизофрении. Фигурантке назначат психиатрическую экспертизу, которая должна будет подтвердить это. В этом случае ее направят вместо тюрьмы на принудительное лечение.

Елена Цуканова на заседании об избрании меры пресечения в зале Балашихинского городского суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Если психиатрическая экспертиза признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит», — пояснил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев.

Сообщалось, что Цуцкова хотела покончить с собой после убийства сына, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек. После задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.

Что известно о расчленении мальчика

Как писал ранее NEWS.ru, Елена не справлялась с шестилетним сыном Мирославом — он был инвалидом и не мог ходить. Во время одного из приступов она убила и расчленила ребенка. Голову мальчика женщина положила в фиолетовый рюкзак и отнесла к Гольяновскому пруду в Москве, чтобы запутать следствие. Остальное сложила в сумку на балконе.

В воскресенье, 16 ноября, рабочие чистили Гольяновский пруд и около 10 утра наткнулись на ранец. Внутри — голова мальчика. На ней — ушиб и следы отсечения острым предметом (предварительно, это мог быть лобзик). Сообщалось, что на шее убитого также обнаружили следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Возможная причина смерти ребенка, по информации ряда источников, — асфиксия.

