«Молчит и пьет воду». Как прошел суд над матерью-расчленителем: детали

Балашихинский городской суд арестовал 31-летнюю Елену Цуцкову, подозреваемую в убийстве сына, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве. Как проходило заседание, какие еще детали дела раскрыты?
Как прошел суд над женщиной, обезглавившей сына
Как передает корреспондент NEWS.ru, подсудимая ждала решения суда в стеклянной клетке — «аквариуме». Она не предоставляла никаких объяснений, сидела с закрытыми глазами, пила воду и игнорировала вопросы журналистов. Само заседание проходило в закрытом режиме.
По решению суда женщину отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, пока будет идти следствие. Незадолго до этого ей предъявили обвинение в убийстве. Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). На допросе Цуцкова подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.
Telegram-каналы сегодня сообщали о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении соцработников. Следствие устанавливает, почему психически нездоровую Елену не лишили родительских прав вовремя.
«Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме, считала себя ведьмой, проводила какие-то ритуалы с наркотиками — там просто суперкомбо. Огромные вопросы к тем, кто ее лечил. Почему не поставили на активный учет? <...> Как оставили шестилетнего ребенка на попечении такой мамы? Ужасная история для нас всех. Таким людям нельзя оставлять детей», — высказался ранее психиатр и нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.
Цуцковой по предъявленной ей статьей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы. Сообщалось, что женщина состояла на учете у психиатра из-за параноидальной шизофрении. Фигурантке назначат психиатрическую экспертизу, которая должна будет подтвердить это. В этом случае ее направят вместо тюрьмы на принудительное лечение.
«Если психиатрическая экспертиза признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит», — пояснил NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев.
Сообщалось, что Цуцкова хотела покончить с собой после убийства сына, но в последний момент передумала, так как ей стало жаль своих четырех кошек. После задержания на ее теле были обнаружены свежие раны.
Что известно о расчленении мальчика
Как писал ранее NEWS.ru, Елена не справлялась с шестилетним сыном Мирославом — он был инвалидом и не мог ходить. Во время одного из приступов она убила и расчленила ребенка. Голову мальчика женщина положила в фиолетовый рюкзак и отнесла к Гольяновскому пруду в Москве, чтобы запутать следствие. Остальное сложила в сумку на балконе.
В воскресенье, 16 ноября, рабочие чистили Гольяновский пруд и около 10 утра наткнулись на ранец. Внутри — голова мальчика. На ней — ушиб и следы отсечения острым предметом (предварительно, это мог быть лобзик). Сообщалось, что на шее убитого также обнаружили следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Возможная причина смерти ребенка, по информации ряда источников, — асфиксия.
