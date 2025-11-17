Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:26

Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали

Фото: t.me/sledcom_press*
Мать, подозреваемую в убийстве и расчленении своего сына, могут отправить на принудительное лечение, сообщают СМИ. Избежит ли мать-убийца наказания, что ее побудило к агрессии?

Почему мать, расчленившая мальчика, может избежать наказания

По данным Baza и других источников, подозреваемая в убийстве ребенка, голову которого ранее нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы, больна параноидальной шизофренией. Перед судом Елене Цуцковой назначат психиатрическую экспертизу, которая должна будет подтвердить диагноз. Это позволит убийце избежать тюремного заключения, отметил канал.

Утверждается, что мать расчлененного мальчика не просто состояла на учете у психиатра, ей регулярно требовалась помощь врачей. Родственники и соседи часто вызывали скорую помощь из-за ее неадекватного поведения.

«В последнее время, по словам близких, мать двоих детей совсем слетела с катушек. Почти все заработанные деньги она тратила на наркоту. Комбо из таблеток и веществ приводило к неконтролируемой агрессии. <...> Мать часто орала матом на детей и била их. Дочь и сын Елены ходили в синяках, у девочки также видели шрамы на лице от ударов», — рассказал SHOT.

До этого канал писал, что Цуцкова, переехав из Пензы в Московскую область, несколько раз попадала в психиатрическую лечебницу.

«Она жаловалась на галлюцинации. Также сидела на препаратах от шизофрении, биполярки и депрессии. Предварительно, в день убийства малыша она могла находиться в психотическом состоянии», — добавил источник.

Член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев сообщил NEWS.ru, что подозреваемая в убийстве ребенка действительно может избежать тюремного заключения и быть направлена на принудительное лечение.

«Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит», — пояснил Исаев.

Фото: t.me/sledcom_press*

Психиатр и нарколог Василий Шуров отметил, что возникает вопрос, как такую женщину вообще допустили до воспитания детей.

«Параноидальная шизофрения — само по себе тяжелое заболевание с бредом и галлюцинациями. Жительница Балашихи, которая обезглавила сына, свихнулась на магической теме, считала себя ведьмой, проводила какие-то ритуалы с наркотиками — там просто суперкомбо. Огромные вопросы к тем, кто ее лечил. Почему не поставили на активный учет? Почему она бегала из Перми в Москву, как оставили шестилетнего ребенка на попечении такой мамы? Ужасная история для нас всех. Таким людям нельзя оставлять детей», — высказался Шуров в беседе с NEWS.ru.

Цуцкову задержали вечером 16 ноября в Балашихе. Согласно информации правоохранительных органов, она уже призналась в зверском убийстве сына Мирослава, но не смогла объяснить его мотив. Изначально мать утверждала, что с мальчиком разделался отчим — однако ее версия не подтвердилась. После задержания женщина начала вести себя неадекватно, путалась в показаниях.

Возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Как был убит мальчик, голову которого нашли в пруду

Сообщалось, что 31-летняя Елена не справлялась с сыном — он был инвалидом и не мог ходить. Во время одного из приступов она убила и расчленила ребенка. Голову мальчика женщина положила в фиолетовый рюкзак дочери (у нее еще есть старшая дочь девяти лет) и отнесла к Гольяновскому пруду в Москве, чтобы запутать следствие. Остальное сложила в сумку на балконе.

В воскресенье, 16 ноября, рабочие чистили Гольяновский пруд и около 10 утра наткнулись на ранец. Внутри — голова мальчика. На ней — ушиб и следы отсечения острым предметом (предварительно, это мог быть лобзик). Сообщалось, что на шее убитого также обнаружили следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Возможная причина смерти ребенка, по информации ряда источников, — асфиксия.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

