Дело о расчлененном мальчике в Москве: мать, последние новости 17 ноября

Мать мальчика, голову которого обнаружили в Гольяновском пруду на востоке Москвы, призналась в его убийстве. Что об этом известно, какие последние новости о трагедии известны?

Что известно об обстоятельствах убийства мальчика

Женщину задержали вечером 16 ноября в Балашихе. Согласно информации правоохранительных органов, она уже призналась в зверском убийстве, но не смогла объяснить его мотив. Изначально мать утверждала, что с мальчиком разделался отчим — однако ее версия не подтвердилась. После задержания женщина начала вести себя неадекватно, путалась в показаниях, но утром 17 ноября сдалась и созналась в содеянном.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в городе Балашихе (п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщалось при ее задержании.

По информации Telegram-канала «112», на фигурантку вышли после того, как ее мать Людмила Коробко сообщила в полицию, что сожитель дочери увел ребенка «и, возможно, убил». Приехавшие по адресу оперативники обнаружили только мать мальчика — Елену Цуцкову, а также нашли обезглавленное тело ребенка на балконе.

«Внятных объяснений она дать не смогла, был ли сожитель и существует ли он вообще — пока неясно», — пишет «112».

По предварительным данным, которые приводит Telegram-канал Mash, 31-летняя Елена не справлялась с сыном Мирославом — он был инвалидом и не мог ходить. Во время одного из приступов она убила и расчленила сына. Голову мальчика женщина положила в фиолетовый рюкзак дочери (у нее еще есть старшая дочь девяти лет) и отнесла к Гольяновскому пруду в Москве, чтобы запутать следствие, остальное сложила в сумку на балконе.

В воскресенье, 16 ноября, рабочие чистили Гольяновский пруд и около 10 утра наткнулись на ранец. Внутри — голова мальчика. На ней — ушиб и следы отсечения острым предметом (предварительно, это мог быть лобзик). Сообщалось, что на шее убитого также обнаружили следы и гематомы, свидетельствующие о насильственном удушении. Возможная причина смерти ребенка, по информации Baza, — асфиксия.

«112» подчеркивает, что мать обезглавленного мальчика может оказаться единственной подозреваемой в деле об убийстве.

Что известно о матери расчлененного мальчика

Цуцкова проживала в Балашихе со своим шестилетним сыном Мирославом. Предварительно известно, что женщина употребляла наркотики, часто меняла номера телефонов и страницы в соцсетях. SHOT указывал, что женщина состояла на учете в психдиспансере, устраивала дома скандалы, работала то продавцом, то курьером. Последний раз ее уволили за «регулярный перегар».

Также SHOT пишет, что Елена ранее проживала в Пензе и там попадалась за употребление наркотических веществ, и ее обязали проходить лечение от зависимости. Переехав в Московскую область, она несколько раз попадала в психиатрическую лечебницу, утверждает канал.

«Она жаловалась на галлюцинации. Также сидела на препаратах от шизофрении, биполярки и депрессии. Предварительно, в день убийства малыша она могла находиться в психотическом состоянии», — добавил источник.

По информации СМИ, фигурантка увлекалась эзотерическим учением Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», а также магией и «потусторонними мирами». Она писала в соцсетях о своих «сверхъестественных способностях» и утверждала, что «ходит между мирами» и участвует в «экспериментах с сознанием». Помимо этого, известно, что Цуцкова училась в МГГУ им. Шолохова, но надолго там не задержалась. Также у Цуцковой были долги и микрозаймы.

Член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев сообщил NEWS.ru, что подозреваемая в убийстве ребенка может избежать тюремного заключения и быть направлена на принудительное лечение.

«Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит», — пояснил Исаев.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

