17 ноября 2025 в 10:59

Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Мокрый снег, ледяные дожди, гололедица ожидаются в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о погоде в столице 17 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 17 ноября

По словам Леуса, сегодня характер погоды в Москве будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта.

«Погода в регионе облачная, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами переходящий и в дожди. В первой половине дня в отдельных районах города и области, преимущественно на севере и западе, возможны гололедные явления и ледяные дожди. Температура в течение дня будет постепенно повышаться. К вечеру в столице плюс три — плюс пять, по области от одного до шести градусов тепла», — рассказал он.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, скорость ветра от 5 до 10 м/с.

Как сообщил коллега Леуса Евгений Тишковец, во вторник, 18 ноября, в теплом секторе циклона, будет пасмурно, временами дождь. Снежный покров ненадолго растает, но не повсеместно.

«Ночная температура плюс 3-6 градусов, в первой половине дня повысится до плюс 7-10 градусов. Днем начнет прорываться холодный фронт, а вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16 м/с, температура воздуха понизится до плюс 2-5 градусов», — добавил Тишковец.

В ночь на среду, 19 ноября, похолодает. Местами пройдет кратковременный снег, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, к северо-западу — заморозки, и вся выпавшая накануне аномальная влага замерзнет. На дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1-2 см.

«Днем в регион заглянет гребень антициклона, благодаря этому распогодится, столбики дневных термометров покажут всего 0 — плюс 3 градуса, вечером слабый „минус“», — отметил синоптик.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 17 ноября

По информации Леуса, сегодня погоду в Санкт-Петербурге сформирует северная периферия циклонического вихря. В регионе будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в городе составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 3 — плюс 2 градуса. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник местами небольшой снег, мокрый снег, гололедица, ночью минус 1-3 градуса, днем минус 1 — плюс 1 градус.

Анастасия Яланская
А. Яланская
