Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года

Сегодня, 17 ноября 2025 года, календарь наполнен важными, торжественными и необычными событиями. Этот день объединяет историю, науку, образование и духовность. Узнаем подробнее, какие праздники отмечают 17 ноября, какие памятные даты связаны с этим днем и какие известные люди появились на свет или покинули этот мир именно сегодня.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Прежде всего, 17 ноября весь мир отмечает Международный день студентов. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1939 года, когда нацисты подавили студенческие выступления в Праге, закрыли университеты и отправили сотни учащихся в концлагеря. Сегодня эта дата символизирует солидарность, свободу и стремление к знаниям. Студенты по всему миру проводят флешмобы, творческие акции и благотворительные мероприятия.

В России также празднуют День участковых уполномоченных полиции. Этот профессиональный праздник учрежден в честь людей, которые стоят на страже порядка в каждом районе и знают граждан на подведомственной им территории в лицо. Участковый — это не просто сотрудник полиции, а человек, которому доверяют, к которому обращаются за помощью.

Кроме того, в мире и в России отмечается Международный день недоношенных детей. Этот день посвящен малышам, появившимся на свет раньше срока, а также их родителям и врачам-неонатологам, которые помогают таким детям выжить и окрепнуть. Символ этого дня — маленькие фиолетовые носочки, развешанные на веревочке как напоминание о хрупкости и ценности жизни.

Таким образом, те праздники, которые отмечают сегодня в России и мире, объединяют гуманизм, заботу о будущем и уважение к труду людей, ежедневно защищающих и спасающих других.

Фото: Jennifer Brackner/dpa/Global Look Press

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 17 ноября дарит множество творческих и веселых событий, которые можно отметить в узком кругу семьи или друзей.

Например, сегодня проходит День черной кошки — праздник, разрушающий старинные предрассудки. В разных странах люди поздравляют владельцев черных котов, публикуют фотографии мышеловов и напоминают, что эти животные приносят не несчастье, а только уют и любовь.

Для любителей активного отдыха — День пешеходного туризма. Отличный повод выйти на прогулку, совершить поход, вспомнить, как приятно дышать свежим воздухом и наслаждаться природой.

Домохозяйки и кулинары отмечают День домашнего хлеба. Этот ароматный праздник посвящен традиции выпечки. Хлеб, испеченный своими руками, символизирует тепло, труд и заботу о близких.

Также сегодня можно отпраздновать День знакомства с новым чаем. Это хороший момент, чтобы попробовать необычные сорта, открыть для себя вкусы редких трав, зеленых и черных чаев из разных уголков планеты.

А сладкоежкам непременно понравится День пахлавы — праздник восточного лакомства, приготовленного из тонких слоев теста с орехами и медом.

Эти теплые и добрые события делают 17 ноября по-настоящему уютным. Неудивительно, что необычные праздники в мире именно в этот день объединяют кулинарию, заботу и радость.

Фото: Martina Katz/imageBROKER/Global Look Press

Церковные и религиозные праздники сегодня

В православном календаре церковный праздник сегодня посвящен памяти преподобного Иоанникия Великого, жившего в IX веке и прославившегося чудесами и глубоким смирением. Этот святой оставил военную службу ради служения Богу, а после поста и молитвы стал духовным наставником для тысяч людей.

Также сегодня чтут священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера, пострадавших за веру в III веке. Их жизнь напоминает верующим о стойкости и преданности духовным идеалам.

Помимо этого, поминается преподобный Меркурий Печерский, подвизавшийся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры, а также блаженный Симон, Христа ради юродивый, Юрьевецкий — святой, прославившийся своей кротостью и духовной прозорливостью.

Для православных христиан это важные религиозные праздники, наполненные молитвой, смирением и благодарностью.

Памятные даты и события: что произошло 17 ноября в разные годы?

Исторические события сегодня охватывают широкий временной диапазон — от XVIII века до наших дней.

1757 год — основана Императорская Академия художеств в Санкт-Петербурге. Это стало началом новой эпохи русского искусства.

1869 год — официально открыт Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря и изменивший мировые торговые пути.

1927 год — в Ленинграде выходят первые заводские многотиражные газеты — «Электросила» и «Красная заря».

1948 год — легендарный крейсер «Аврора» ставится на вечную стоянку на Неве.

1962 год — в журнале «Новый мир» опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

1970 год — станция «Луна-17» доставляет на спутник Земли первый советский луноход.

2006 год — в США поступает в продажу игровая консоль нового поколения PlayStation 3.

Эти даты показывают, насколько богат событиями этот день: открытия, достижения, культура и наука шли рука об руку с историей человечества.

Мартин Скорсезе Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто родился и умер 17 ноября?

17 ноября мир поздравляет тех, кто прославил свое имя в искусстве, спорте и науке.

Родились:

Мартин Скорсезе (1942) — выдающийся кинорежиссер, актер и продюсер, автор легендарных фильмов, лауреат премии «Оскар».

Дэнни Де Вито (1944) — известный актер, режиссер и продюсер, любимец зрителей по всему миру.

Софи Марсо (1966) — французская актриса, воплотившая образы нежности и силы в европейском и мировом кино.

Умерли:

Екатерина II (1796) — российская императрица, правившая страной с 1762 по 1796 год, одна из величайших фигур в истории России.

Герман Холлерит (1929) — инженер и изобретатель, создавший электромеханическую систему подсчета данных, ставшую основой для вычислительной техники.

Александр Рагулин (2004) — советский хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, выдающийся спортсмен и тренер.

Теперь вы знаете, какой праздник отмечают сегодня в России и мире.

Этот день объединяет студентов и ученых, полицейских и врачей, верующих и творческих людей. 17 ноября — дата, когда добро, знания и вера идут рука об руку.

Пусть этот день напомнит о том, как важно учиться, созидать, помогать и хранить духовные ценности.