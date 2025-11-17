Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября

ВС Украины
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 ноября

В ночь на понедельник, 17 ноября, была предотвращена воздушная атака беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области, рассказал губернатор региона Алексей Русских. Электроснабжение потребителей не пострадало, жертв и разрушений нет.

По оперативной информации, все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Глава региона подчеркнул эффективность работы систем противовоздушной обороны.

После инцидента на месте работали оперативные службы, которые обследовали территорию на предмет возможных обломков БПЛА. Специалисты подтвердили отсутствие повреждений критической инфраструктуры и каких-либо нарушений в работе энергосистемы. Потребители не ощутили перебоев в электроснабжении.

За минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией страны 848 украинских дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную пресс-службой Минобороны России.

Так, наибольшее число беспилотников (216) было уничтожено в ночь на 14 ноября. В ночь на 13 ноября было перехвачено и уничтожено 130 дронов противника. Атакам подверглись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Дежурные силы ПВО в ночь на 16 ноября сбили 57 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу семь регионов страны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября 2025 года до 07:00 16 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.

Так, 23 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, 17 — над территорией Волгоградской области, по пять — над территорией Саратовской и Ростовской областей. Кроме того, по три дрона было уничтожено над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.

Пожар возник в многоквартирном доме по улице Кропоткина в Волгограде в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1», — указал он.

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Андрей Бочаров отметил, что жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам. В результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Telegram-канал SHOT передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали информацию.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом, в небе видны яркие вспышки, запустилась сирена воздушной опасности. Сведений о пострадавших не поступало.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
