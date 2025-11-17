Появились подробности о еще одном ребенке матери обезглавленного мальчика Старшая дочь подозреваемой в убийстве сына в Балашихе живет с отцом

Старшая дочь подозреваемой в убийстве шестилетнего сына в подмосковной Балашихе женщины проживает с отцом, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, мужчина регулярно старался навещать сына.

После расставания родителей девочка осталась жить с отцом, — отметил он.

До этого стало известно, что мать мальчика, голову которого нашли накануне в Гольяновском пруду, а тело в квартире в подмосковной Балашихе, задержана по подозрению в убийстве. По информации пресс-службы СК, женщина написала явку с повинной.

По словам члена Адвокатской палаты Москвы Леонида Исаева, мать убитого мальчика может избежать тюремного заключения, ее могут направить на принудительное лечение. Ключевое значение в деле будет иметь судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость подсудимой на момент совершения преступления.

Ранее сообщалось, что бабушка мальчика подозревает в причастности к убийству внука подругу своей дочери Елены Юлию. Пожилая женщина вспомнила, что дочь неоднократно оставляла ребенка именно с ней, когда куда-то уходила. Бабушка объяснила, что не знала о возлюбленном дочери, так как никогда не говорила с ней на личные темы.