Мини-«Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии

Новый роботизированный комплекс ТОС впервые применили на СВО, пишут Telegram-каналы. Что известно о новейшем оружии, где его использовали, каковы функции и оснащение мини-«Солнцепека»?

Как мини-«Солнцепек» впервые применили на СВО

Роботизированный комплекс, который внешне похож на уменьшенную версию тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», впервые применили российские десантники на Сумском направлении спецоперации, пишут в Сети.

Оружие, которым можно управлять на расстоянии 600–1000 метров, получило название «Солнцепек»-младший или мини-«Солнцепек». Основная задача комплекса — подобраться ближе к цели и нанести точечные удары. Работу мини-ТОС координирует беспилотник, парящий над объектом, который необходимо поразить, передавая точные координаты на пульт управления комплекса для корректировки удара.

Боевая часть так называемой младшей версии «Солнцепека» — одноразовые термобарические боеприпасы типа «Шмель» калибром 93 мм. Один выезд на оптико-электронном комплексе равен 10 точным выстрелам по позициям противника. Он также способен уничтожить вражескую тяжелую технику.

«Огненный апокалипсис — младшая версия», — назвал новое оружие пользователь Telegram Иван З.

Telegram-канал «Архангел спецназа», который представил кадры применения комплекса, заявил, что «робот показывает себя хорошо».

«ВС РФ приступили к боевым испытаниям беспилотной легкой огнеметной системы с боевым модулем реактивного вооружения одноразового использования на шасси НРТК „Курьер“. Выглядит как мини-ТОС», — отметил Telegram-канал «Хроники Гераней».

О том, что «Солнцепек»-младший едет на фронт, «Архангел» писал 10 ноября.

«Вот такой вот аппарат движется на линию боевого соприкосновения. Направления указывать не будем, пусть это станет сюрпризом для украинских формирований, а он их явно ожидает», — отметил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какую роль на СВО играют «старшие» ТОС

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на Украине, считает американское издание Military Watch Magazine.

«Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск в украинском театре военных действий», — говорится в публикации.

Таким образом издание прокомментировало поставки в войска новой партии «Солнцепеков» с усовершенствованной защитой.

Особенностью партии стало оснащение новым защитным комплексом, разработанным с учетом актуального опыта боевого применения. Эти тяжелые огнеметные системы созданы на базе шасси танка Т-72 и способны вести огонь на дистанции от нескольких сотен метров до километров.

Технические характеристики позволяют системам «Солнцепек» производить полный залп за считаные секунды, поражая площадь до 40 тысяч квадратных метров. Такие возможности обеспечивают эффективную огневую поддержку штурмовых подразделений на поле боя.

«Солнцепеки» активно применяются российскими войсками при выполнении задач специальной военной операции, на что указывают регулярные сводки с фронтов СВО. ТОС эффективно поражают места скопления личного состава и техники противника, пункты управления БПЛА, склады, опорные пункты и другие цели.

