В США раскрыли один из главных инструментов наступления ВС России MWM: системы ТОС-1А играют одну из ведущих ролей в продвижении ВС России

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на Украине, сообщает американское издание Military Watch Magazine. Так в журнале прокомментировали поставку «Солнцепеков» ВС России.

Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Ростех проводит испытания модернизированной версии тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на базе танка Т-80. На данной модификации введен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов. Системы еще до модернизации показали свою высокую эффективность в бою: в зоне специальной военной операции «Солнцепеки» эффективно уничтожают укрепленные опорные пункты противника, пункты управления БПЛА и бронетехнику.

Концерн «Уралвагонзавод» в ноябре осуществил поставку в войска новой партии тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» с усовершенствованной защитой. Передача вооружения была приурочена к предстоящему Дню войск РХБЗ. Особенностью полученной войсками партии стало оснащение новым защитным комплексом, разработанным с учетом актуального опыта боевого применения.