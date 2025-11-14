Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 11:37

В США раскрыли один из главных инструментов наступления ВС России

MWM: системы ТОС-1А играют одну из ведущих ролей в продвижении ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на Украине, сообщает американское издание Military Watch Magazine. Так в журнале прокомментировали поставку «Солнцепеков» ВС России.

Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Ростех проводит испытания модернизированной версии тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на базе танка Т-80. На данной модификации введен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов. Системы еще до модернизации показали свою высокую эффективность в бою: в зоне специальной военной операции «Солнцепеки» эффективно уничтожают укрепленные опорные пункты противника, пункты управления БПЛА и бронетехнику.

Концерн «Уралвагонзавод» в ноябре осуществил поставку в войска новой партии тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» с усовершенствованной защитой. Передача вооружения была приурочена к предстоящему Дню войск РХБЗ. Особенностью полученной войсками партии стало оснащение новым защитным комплексом, разработанным с учетом актуального опыта боевого применения.

Солнцепек
СВО
спецоперация
огнемет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские «Кинжалы» стерли с лица земли объекты ВПК Украины
Забитый оружием грузовик пытался прорваться в исправительную колонию
Адвокат объяснил, что грозит Галкину за инцидент с флагом Украины в Израиле
Боец объяснил, как российские военные общаются с солдатами КНДР
Российские войска освободили новый населенный пункт в зоне СВО
В Минобороны РФ назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов
Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы
Пытался выдать за наркоманку: таксист опоил, изнасиловал и убил пассажирку
Погода в Москве в субботу, 15 ноября: ждать ли сильных заморозков и снега
Глава парламента Гагаузии решил покинуть свой пост
Германия рекордно увеличит финансовую поддержку Украины
Политика-иноагента попросили заочно приговорить к 11 годам колонии
Руководитель уранодобывающего предприятия обвинен в мошенничестве
Стало известно о новой мощной вспышке на Солнце
«Какие проблемы?»: военный эксперт о замеченном судне РФ у берегов США
Гордон отреагировала на слухи о беременности Лерчек
В российском регионе планируют повысить налог для мигрантов
Пострадавшему на свалке в Бурятии ребенку выплатили компенсацию
Банда педофилов задержана в Петербурге
Десятки россиян застряли в аэропорту Шарм-эль-Шейха почти на 16 часов
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.