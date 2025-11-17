Российские военные впервые применили младшего брата «Солнцепека»

На линии боевого соприкосновения впервые была задействована новейшая роботизированная огнеметная система «Солнцепек-младший», сообщил Telegram-канал SHOT. Подразделения десантников успешно провели первую боевую апробацию комплекса на Сумском направлении, нанеся удар по позициям Вооруженных сил Украины. В МО РФ данную информацию не комментировали.

Как уточняют авторы, дистанционное управление комплексом осуществляется на расстоянии от 600 до 1000 метров. Его ключевой задачей является максимальное сближение с местами дислокации противника для нанесения высокоточных ударов, координацию которых осуществляет оператор беспилотного летательного аппарата.

Оператор дрона, находящегося в воздушном пространстве над укреплениями украинских военных, передает точные координаты целей на пульт управления ТОС. Это позволяет проводить эффективную корректировку огня и поражать объекты с минимальной погрешностью.

Основу вооружения роботизированного комплекса составляют одноразовые термобарические боеприпасы «Шмель» калибра 93 мм. Один боевой выезд машины позволяет произвести до 10 точных выстрелов по вражеским позициям, а его мощности достаточно для уничтожения даже тяжелой бронированной техники.

Ранее стало известно о проведении Ростехом испытаний усовершенствованной версии «Солнцепек» на шасси танка Т-80. Модернизированный комплекс получил ряд технических улучшений, повышающих показатели дальности стрельбы, точности поражения и уровня автоматизации процессов.