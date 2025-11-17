Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:02

Наступление ВС России на Харьков 17 ноября: войска топят в купянском котле

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 ноября 2025 года, как ВСУ уничтожают в купянском котле, что происходит в Волчанске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в понедельник, 17 ноября

В течение последней недели ВСУ пытались деблокировать окруженные подразделения в самом Купянске и мини-котлах вокруг города, а также на обоих берегах Оскола, одновременно с этим украинские бойцы предпринимают попытки выйти из окружения разрозненными группами на правобережье в сторону трассы Купянск — Шевченково — Чугуев и организовать переправу на противоположный берег, утверждает военный эксперт Геннадий Алехин.

«Волчанск. Идет продвижение штурмовых групп подразделений группировки „Север“. Мы наносим удары по огневым средствам оборонительных линий противника в районе автомобильной трассы на Чугуев через Печенеги и в районе Печенежского водохранилища», — написал Алехин в своем Telegram-канале.

В Харькове, по словам эксперта, напряжение растет с каждым днем. Большинство местных жителей в первую очередь думают, как не остаться без света, теплой воды и газа, добавил он.

«Горожан меньше всего волнует, где ВСУ держат оборону, на каких участках вокруг Харькова. А больше всего, конечно, волнует, как прожить наступающую зиму», — заявил Алехин.

Как утверждает Telegram-канал «Северный ветер», российские штурмовые группы значительно продвинулись на всех участках в Харьковской области, авиация и расчеты БПЛА «Герань» ВС РФ круглосуточно наносят удары по позициям и складам ВСУ, украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление в обороне.

«На левобережье Волчанска „Северяне“ с тяжелыми боями продвигаются в частном секторе. За сутки общее продвижение составило до 400 м. В районе Синельниково наши штурмовики продолжили развивать успех и продвинулись на 500 м, овладев тремя опорными пунктами ВСУ. Подразделения 57-й мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. Украинское командование рассматривает вопрос снятия с должности комбрига полковника Евгения Солодаева», — уточнил канал.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

По сообщению источника, на участке Меловое — Хатнее российские войска расширили зону безопасности вблизи государственной границы, продвинувшись на 500 м, авиация и расчеты ТОС-1А поразили позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районах Катериновки и Двуречанского.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Артиллерия и расчеты FPV группировки „Север“ выявляли и уничтожали транспорт и бронетехнику ВСУ на маршрутах снабжения в Липцах и окрестностях», — добавили авторы.

Позднее «Северный ветер» добавил, что в ходе ожесточенных боев российские штурмовики сломили сопротивление ВСУ и освободили населенный пункт Двуречанское.

«На Купянском участке идут бои в районе Куриловки и Кучеровки. ВС РФ отразили мощную атаку противника со стороны трассы на Харьков, нацеленную на деблокаду Купянска. На Волчанском участке ВС РФ наступают в Синельниковских лесах, есть продвижение в Волчанске», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВСУ задействовали элитный спецназ в попытках деблокировать Купянск. Российские войска, по его словам, ведут бои в районе Куриловки и Кучеровки.

«На Харьковском участке наши подразделения пробиваются в лесах у Синельниково. Еще на 200 метров продвинулись в Волчанске», — добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские штурмовые отряды продолжают ликвидацию окруженных украинских формирований в районе Купянска, сообщили в пресс-службе Минобороны России. На направлении уничтожены до пяти десятков украинских бойцов и различные вооружения, добавили в ведомстве.

«Вот это настоящий ад на земле», «ВСУ беспощадно топят в котле», — комментируют сообщение пользователи Сети.

