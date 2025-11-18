В Кремле ответили, поступал ли от Киева сигнал о возобновлении переговоров Песков: Киев не направлял Кремлю информацию о готовности возобновить переговоры

Киев не направлял Кремлю информацию о готовности возобновить переговорный процесс по урегулированию кризисной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российские власти будут ждать результаты переговоров главы Украины Владимира Зеленского и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Нет, пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф, — отметил он.

Ранее глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что предложение экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о переговорах с Москвой уже не спасет Европу, так как новые центры силы уже не хотят вести дела с приходящим в упадок Евросоюзом. По его словам, в ЕС считали, что конфронтация с Россией прибавит им «веса» на мировой арене, однако на деле все случилось наоборот.