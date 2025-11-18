Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 12:54

В ГД объяснили, к чему приведут возможные санкции США против партнеров РФ

Депутат Журова: санкции США против партнеров России разозлят лидеров этих стран

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Возможное введение санкций США против стран, сотрудничающих с Россией, вызовет раздражение у лидеров этих государств, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, такие действия Вашингтона приведут к консолидации вокруг Москвы, а не к ее изоляции.

Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) сказал, что введет санкции против всех партнеров РФ. Неужели непонятно, что мы опять объединимся, как в свое время в соцлагере? Это будет объединение в БРИКС или подобную коалицию. Россию сейчас поддерживают значительно больше стран, чем это было в СССР. Боюсь, будет как раз наоборот. Санкции разозлят людей и президентов этих стран. Видимо, в США уже поняли, что сказали что-то не то — резонанс пошел. Сейчас это можно сгладить заявлением о том, что идут мирные переговоры, а санкций никаких не будет, — пояснила Журова.

Ранее источник высокого ранга в Белом доме сообщил, что Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если окончательные решения о применении или неприменении этих ограничений будут его прерогативой. Он отметил, что такой сигнал поступил от самого американского лидера вечером в понедельник, 17 ноября.

