Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 08:00

Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии

Reuters: Трамп готов подписать санкции против РФ при сохранении права выбора

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если окончательные решения о применении или неприменении этих ограничений будут его прерогативой, передает Reuters со ссылкой на источник высокого ранга в Белом доме. По его словам, такой сигнал поступил от самого лидера вечером в понедельник, 17 ноября.

Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом, — отметил он.

Также западные аналитики заявили, что антироссийские санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. По их мнению, если западные лидеры изменят позицию по России, на Украине воцарится мир.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.

Дональд Трамп
санкции
условия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овечкин установил новый рекорд
Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане
Патрульный автомобиль заблокировал движение в Чертаново
На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела
Казак из консульства РФ в Австралии возмутился тюремными условиями
Инфекционист объяснил, как предотвратить заражение паротитом
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут
Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия
«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk
Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика
Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска
Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском
Звонившие из Финляндии в Россию засекли одну странную деталь на линии
Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.