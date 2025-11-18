Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии Reuters: Трамп готов подписать санкции против РФ при сохранении права выбора

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, если окончательные решения о применении или неприменении этих ограничений будут его прерогативой, передает Reuters со ссылкой на источник высокого ранга в Белом доме. По его словам, такой сигнал поступил от самого лидера вечером в понедельник, 17 ноября.

Белому дому и президенту всегда было важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что полномочия принимать окончательные решения по санкциям закрепляются за президентом, — отметил он.

Также западные аналитики заявили, что антироссийские санкции оказались провальной стратегией — можно только предположить, что Россия готовилась к ним. Страна стала сильнее, несмотря на ограничения. По их мнению, если западные лидеры изменят позицию по России, на Украине воцарится мир.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.