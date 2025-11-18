Порошенко со сторонниками заблокировал трибуну Рады

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе со сторонниками заблокировал трибуну Верховной Рады, требуя отставки всего правительства государства, следует из трансляции телеканала «Рада». Он заявил, что уже собрана 51 подпись депутатов за отставку кабмина, после чего спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании.

Ранее сообщалось, что окружение украинского президента Владимира Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В правящей партии «Слуга народа» сложилась «коалиция решительных», угрожающая выходом из фракции в случае сохранения Ермака в должности.

До этого стало известно о том, что в центре Киева прошел митинг против коррупции и политики действующего президента страны. На акцию вышли около 100 человек, участники требовали отставки главы государства и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года. Протестующие держали плакаты «Зеленский — преступник», «Президента в отставку» и выступали в поддержку арестованного детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.