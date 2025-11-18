Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с паспортом Юрист Русяев: демонстративная порча паспорта может грозить россиянам тюрьмой

Демонстративная порча паспорта может обернуться для россиян уголовным преследованием вплоть до тюремного срока, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что внутри документа, удостоверяющего личность граждан РФ, содержится требование о его бережном хранении.

В российской правовой системе паспорт прямо назван госдокументом. Внутри него содержится требование бережного хранения. В статье 19.16 КоАП РФ предусмотрена ответственность за его умышленную порчу, а также небрежное хранение, которое привело к утрате. Отдельную роль играет изображенный на обложке герб: он связан уже с уголовными нормами. Статья 329 УК РФ, посвященная надругательству над государственным гербом или флагом, применяется в ситуациях, когда действия имеют публичный характер и несут оттенок оскорбления. Публичное уничтожение паспорта, демонстративное разрывание или сжигание может превратиться в уголовное дело, — пояснил Русяев.

При этом, по его словам, инцидент, когда россиянку не пустили через границу Турции из-за того, что она зажала между губ паспорт, по закону не несет никаких санкций. Однако юрист добавил, что сотрудник транспортной безопасности вправе прервать процедуру досмотра, если поведение человека вызывает тревогу.

Если человек на секунду зажал паспорт в аэропорту зубами [как это сделала россиянка в Турции], но не причинил ему вреда и не стремился показать это публике, то по букве закона оснований для тяжелых санкций нет. При этом досмотр в аэропорту подчиняется своим правилам. Закон о транспортной безопасности позволяет сотруднику прервать процедуру, если поведение человека вызывает тревогу или требует проверки. В такой ситуации пассажир формально не лишается права пройти досмотр, но фактически может не попасть на рейс, — резюмировал Русяев.

