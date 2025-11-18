Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:52

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с паспортом

Юрист Русяев: демонстративная порча паспорта может грозить россиянам тюрьмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Демонстративная порча паспорта может обернуться для россиян уголовным преследованием вплоть до тюремного срока, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что внутри документа, удостоверяющего личность граждан РФ, содержится требование о его бережном хранении.

В российской правовой системе паспорт прямо назван госдокументом. Внутри него содержится требование бережного хранения. В статье 19.16 КоАП РФ предусмотрена ответственность за его умышленную порчу, а также небрежное хранение, которое привело к утрате. Отдельную роль играет изображенный на обложке герб: он связан уже с уголовными нормами. Статья 329 УК РФ, посвященная надругательству над государственным гербом или флагом, применяется в ситуациях, когда действия имеют публичный характер и несут оттенок оскорбления. Публичное уничтожение паспорта, демонстративное разрывание или сжигание может превратиться в уголовное дело, — пояснил Русяев.

При этом, по его словам, инцидент, когда россиянку не пустили через границу Турции из-за того, что она зажала между губ паспорт, по закону не несет никаких санкций. Однако юрист добавил, что сотрудник транспортной безопасности вправе прервать процедуру досмотра, если поведение человека вызывает тревогу.

Если человек на секунду зажал паспорт в аэропорту зубами [как это сделала россиянка в Турции], но не причинил ему вреда и не стремился показать это публике, то по букве закона оснований для тяжелых санкций нет. При этом досмотр в аэропорту подчиняется своим правилам. Закон о транспортной безопасности позволяет сотруднику прервать процедуру, если поведение человека вызывает тревогу или требует проверки. В такой ситуации пассажир формально не лишается права пройти досмотр, но фактически может не попасть на рейс, — резюмировал Русяев.

Ранее руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что жительница города Ольга впервые получит паспорт, хотя появилась на свет в Хабаровске в 1986 году. По ее словам, петербурженка никогда не посещала детский сад, не меняла свои данные, официально не работал и не состояла в браке.

паспорта
юристы
россияне
наказания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.