«Было понятно сразу»: экс-депутат Рады о возможном побеге Умерова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров мог сбежать из страны из-за отсутствия защиты, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский неспособен защитить свое окружение.

Последнее время Умеров бегал, искал причины, для того чтобы не возвращаться на Украину. Сейчас окружение Зеленского видит, что он их не защитит, и поэтому там каждый думает сам за себя, — высказался Царев.

По его словам, было понятно сразу, что Умеров вряд ли вернется на Украину. Экс-депутат Рады указал на то, что внезапная поездка политика в Турцию ради обмена военнопленными стала неожиданной как для Москвы, так и для Анкары.

То, что Умеров вряд ли вернется на Украину, было понятно сразу. Он уехал в Турцию якобы заниматься обменом с Россией военнопленными. Причем российская сторона и турки пожали плечами в недоумении, потому что каких-то переговоров не намечалось и не проходило. Потом он переехал в другое место, — заключил Царев.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Умеров не вернулся в страну в обещанные сроки, продлив зарубежную командировку. Информация появилась на фоне возможной причастности чиновника к коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.