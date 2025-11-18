«Ему бежать некуда»: экс-депутат Рады о последствиях увольнения Ермака

В случае увольнения руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может дать показания против главы государства Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, таким образом политик может снять с себя ответственность в рамках коррупционного скандала.

Если Зеленский подпишет увольнение Ермака, то ему бежать некуда. И тогда у главы офиса президента только один выход — пойти на сделку со следствием, то есть дать показания на более крупную рыбу для того, чтобы хотя бы получить какие-то гарантии для себя: может быть, небольшое наказание или вообще отсутствие наказания. Такая практика ФБР существует. Любое решение Зеленского ухудшает ситуацию Ермака, — высказался Олейник.

Ранее сообщалось, что в окружении Зеленского требуют отставки Ермака после коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем. В правящей партии «Слуга народа» сформировалась группа радикальных депутатов, угрожающая выходом из фракции, если Ермак останется на своем посту.