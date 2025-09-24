Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 03:00

«Если хотите»: Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным

Зеленский согласен встретиться с Путиным в Казахстане

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на территории Казахстана, сообщает Fox News. Украинский глава подтвердил готовность к встрече в различных форматах.

Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане, — указал политик.

Российская сторона при этом предлагала провести переговоры в Москве. Страна неоднократно подчеркивала открытость к диалогу при определенных условиях. Однако данный вариант не был принят украинским руководством.

До этого Путин сообщил, что РФ готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле. Глава государства также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие. Кроме того, он назвал предмет новой встречи с украинской делегацией — стороны будут обсуждать меморандумы двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, когда станет известна дата новых переговоров с Украиной. Он пояснил, что это произойдет после окончания обмена пленными.

