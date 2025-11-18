Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:51

Магнитные бури сегодня, 18 ноября: что будет завтра, бессонница, усталость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 18 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как подготовиться к буре?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 18 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — ожидалось, что Кр-индекс в начале суток приблизится к пяти единицам, но не преодолеет отметку, а затем пойдет на спад вплоть до двух единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемый пик не был достигнут, показатель держится в районе двух-трех единиц с начала суток.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 44%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 31%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 0,67)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли семь новых вспышек — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,3.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 18 ноября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — утверждает источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В среду, 19 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 17%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, всплесков не ожидается.

Как подготовиться к магнитным бурям

Невролог Екатерина Демьяновская посоветовала в преддверии магнитных бурь нормализовать режим сна, отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи. Она также порекомендовала соблюдать питьевой режим, больше двигаться и гулять на свежем воздухе.

«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики. Соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — отметила врач.

По ее словам, в период геомагнитных всплесков не следует проводить интенсивные тренировки. В качестве альтернативы Демьяновская предложила прибегнуть к дыхательным упражнениям, легкой гимнастике и контрастному душу. Людям с хроническими болезнями нужно наблюдаться у врача и строго соблюдать все назначения, подытожила специалист.

Опасно ли садиться за руль во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь у некоторых автомобилистов могут быть головные боли, головокружение и сниженная концентрация внимания, заявила невролог Марианна Джикия. В категорию повышенного риска входят водители с метеочувствительностью и хроническими болезнями.

«Любой из этих симптомов может серьезно повлиять на способность безопасно управлять автомобилем. За рулем важна скорость реакции и ясность мышления, а плохое самочувствие их неизбежно снижает», — подчеркнула врач.

Джикия добавила, что в период геомагнитных возмущений у некоторых людей могут наблюдаться сонливость, бессонница и чувство усталости. Врач также не исключила повышенное артериальное давление и тревожность.

Читайте также:

Что происходит с рублем? Курсы сегодня, 18 ноября: доллар, евро, юань

Рекорды тепла сменят злые морозы? Прогноз погоды в Москве до конца осени

Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске

