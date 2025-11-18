Магнитные бури сегодня, 18 ноября: что будет завтра, бессонница, усталость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 18 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как подготовиться к буре?
Будут ли магнитные бури 18 и 19 ноября
По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 18 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — ожидалось, что Кр-индекс в начале суток приблизится к пяти единицам, но не преодолеет отметку, а затем пойдет на спад вплоть до двух единиц.
Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемый пик не был достигнут, показатель держится в районе двух-трех единиц с начала суток.
«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 44%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 31%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 0,67)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.
На Солнце произошли семь новых вспышек — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,3.
Портал my-calend пишет, что сегодня, 18 ноября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.
«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — утверждает источник.
В среду, 19 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 17%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, всплесков не ожидается.
Как подготовиться к магнитным бурям
Невролог Екатерина Демьяновская посоветовала в преддверии магнитных бурь нормализовать режим сна, отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи. Она также порекомендовала соблюдать питьевой режим, больше двигаться и гулять на свежем воздухе.
«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики. Соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — отметила врач.
По ее словам, в период геомагнитных всплесков не следует проводить интенсивные тренировки. В качестве альтернативы Демьяновская предложила прибегнуть к дыхательным упражнениям, легкой гимнастике и контрастному душу. Людям с хроническими болезнями нужно наблюдаться у врача и строго соблюдать все назначения, подытожила специалист.
Опасно ли садиться за руль во время магнитных бурь
Во время магнитных бурь у некоторых автомобилистов могут быть головные боли, головокружение и сниженная концентрация внимания, заявила невролог Марианна Джикия. В категорию повышенного риска входят водители с метеочувствительностью и хроническими болезнями.
«Любой из этих симптомов может серьезно повлиять на способность безопасно управлять автомобилем. За рулем важна скорость реакции и ясность мышления, а плохое самочувствие их неизбежно снижает», — подчеркнула врач.
Джикия добавила, что в период геомагнитных возмущений у некоторых людей могут наблюдаться сонливость, бессонница и чувство усталости. Врач также не исключила повышенное артериальное давление и тревожность.
