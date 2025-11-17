Магнитные бури сегодня, 17 ноября: что будет завтра, апатия, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека и технику?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 17 ноября, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии — Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, однако в 00:00, 06:00 и 09:00 мск возможны скачки геомагнитной активности выше четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель на 12:04 мск находится ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 61%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,67)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли шесть новых вспышек, все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,3.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 17 ноября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 18 ноября, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц без значительных всплесков.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он посоветовал не перегружаться работой при проявлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется сонливость, апатия, снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — объяснил врач.

Кондрахин отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

«Если приходится работать и мы не можем взять отпуск, не можем никуда сбежать, мы просто в этот день поменьше нагружаем себя, спокойно переносим все травмирующие факторы, высыпаемся. Ни в коем случае не пьем кофе, чай, алкоголь, они нас простимулируют, но это будет плохо, потому что буря уйдет, а осадочек останется. Поэтому никаких стимуляторов. Организму и так не очень весело», — заключил медик.

Могут ли магнитные бури мешать работе техники

Магнитные бури могут создавать помехи связи, заявил ученый Натан Эйсмонт. Он отметил, что спутникам заранее необходимо включать защитные режимы.

«Эти помехи будут очень высокого уровня. Ну и наконец, то, что имело в прошлом такие тяжелые последствия, — это воздействие на магистральные линии электропередачи. Здесь могут быть последствия. Такие уже бывали, когда целые районы или области таких немаленьких стран, как Канада, подвергались воздействию бурь, возникающих после всплеска, и значительная часть страны просто погружалась во тьму», — сказал ученый.

По словам Эйсмонта, магнитные бури также могут оказывать влияние на людей. Однако, считает он, чаще всего плохое самочувствие является следствием самовнушения.

