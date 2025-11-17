Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 13:12

Магнитные бури сегодня, 17 ноября: что будет завтра, апатия, сонливость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека и технику?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 17 ноября, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии — Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, однако в 00:00, 06:00 и 09:00 мск возможны скачки геомагнитной активности выше четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель на 12:04 мск находится ниже прогнозируемых значений.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 14%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 61%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,67)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли шесть новых вспышек, все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,3.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 17 ноября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 18 ноября, по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц без значительных всплесков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он посоветовал не перегружаться работой при проявлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется сонливость, апатия, снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — объяснил врач.

Кондрахин отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

«Если приходится работать и мы не можем взять отпуск, не можем никуда сбежать, мы просто в этот день поменьше нагружаем себя, спокойно переносим все травмирующие факторы, высыпаемся. Ни в коем случае не пьем кофе, чай, алкоголь, они нас простимулируют, но это будет плохо, потому что буря уйдет, а осадочек останется. Поэтому никаких стимуляторов. Организму и так не очень весело», — заключил медик.

Могут ли магнитные бури мешать работе техники

Магнитные бури могут создавать помехи связи, заявил ученый Натан Эйсмонт. Он отметил, что спутникам заранее необходимо включать защитные режимы.

«Эти помехи будут очень высокого уровня. Ну и наконец, то, что имело в прошлом такие тяжелые последствия, — это воздействие на магистральные линии электропередачи. Здесь могут быть последствия. Такие уже бывали, когда целые районы или области таких немаленьких стран, как Канада, подвергались воздействию бурь, возникающих после всплеска, и значительная часть страны просто погружалась во тьму», — сказал ученый.

По словам Эйсмонта, магнитные бури также могут оказывать влияние на людей. Однако, считает он, чаще всего плохое самочувствие является следствием самовнушения.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России

Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?

Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября

магнитные бури
прогнозы
новости
ученые
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мини-Солнцепек» впервые применили на СВО: что известно о новейшем оружии
Украинские политики не явились на заседание о коррупции
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.