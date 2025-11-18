Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:47

Крупного тигра заметили у выезда из поселка в российском регионе

Крупного тигра заметили у выезда из поселка Среднехорский в Хабаровском крае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Крупного тигра заметили у выезда из поселка Среднехорский в Хабаровском крае, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Хищник появился там еще в начале ноября, его пока не поймали.

Как отметил канал, этот же тигр бродит по улицам села Гвасюги. По словам местных жителей, в местности часто стали пропадать собаки.

Ранее в Приморском крае полуторагодовалый гималайский медведь забрел на территорию школы. Благодаря оперативной работе сотрудников Министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды животное удалось быстро отловить и доставить в центр для содержания диких животных. Волонтеры считают, что медведь, судя по его поведению, содержался в домашних условиях, поскольку он совершенно не боится людей.

До этого в Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака. Им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей. Последней жертвой нападения тигра стал 35-летний житель деревни, расположенной вблизи заповедника Бандипур.

