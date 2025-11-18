Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:21

Кто получит 13-ю зарплату в 2025 году? Порядок выплат, условия, все нюансы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Госдуме разъяснили, кто получит 13-ю зарплату в 2025 году. Что означает этот термин с точки зрения законодательства, каковы порядок выплат, условия и суммы, сколько заплатят, какие нюансы нужно иметь в виду?

Что подразумевается под 13-й зарплатой

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что термин «13-я зарплата» не закреплен в законодательстве, однако на практике под ним подразумевается годовая премия по итогам работы.

«Это поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании», — приводят «Известия» слова Гаврилова.

Закон не возлагает на организацию прямую обязанность платить 13-ю зарплату — за исключением тех случаев, когда это прямо прописано в документах компании.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто получит 13-ю зарплату в 2025 году: все нюансы

Работодатель сам определяет, будет ли установлена 13-я зарплата и по каким критериям она начисляется. Обычно право на выплату возникает при выполнении ряда условий, например при достижении плановых показателей, отсутствии дисциплинарных взысканий, полном отработанном годе или решении руководства вознаградить сотрудников за общие результаты, отметил Гаврилов.

Подобное допустимо и в бюджетных организациях, но только в рамках выделенных средств и в соответствии с постановлениями о стимулирующих выплатах. Универсального порядка выплат не существует: каждое учреждение закрепляет его самостоятельно.

Право на годовую премию не означает, что она положена каждому, подчеркнул парламентарий. При наличии оснований для отказа, прописанных в локальном акте, работодатель вправе не начислять премию на невыполнение показателей, нарушения дисциплины или несоблюдения трудовых обязанностей.

Однако лишение 13-й зарплаты, если таковая положена, без формальных оснований является поводом для обжалования. Работник может обратиться в Государственную инспекцию труда или суд, объяснил Гаврилов. За задержку выплаты начисляется компенсация с минимальным порогом 1,15 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Касательно сроков — выплаты 13-й зарплаты обычно приходятся на конец декабря или январь следующего года. Тем не менее конкретные сроки могут быть иными — в зависимости от внутреннего графика компании.

Некоторые пользователи Сети оказались удивлены таким порядком вещей. «Держи карман шире», — отмечают юзеры, которые рассчитывали на 13-ю зарплату в 2025 году без каких-либо условий.

Каков размер 13-й зарплаты, облагается ли налогом

«Как и обычная заработная плата, годовая премия облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. В 2025 году действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13% с дохода до 2,4 млн рублей, 15% с суммы от 2,4 до 5 млн, 18% с 5 млн до 20 млн и выше по ступеням», — заявил Гаврилов.

Работодатель удерживает налог при выплате 13-й зарплаты и перечисляет его в бюджет. Размер годовой премии определяется внутренними документами компании. Выплата может выражаться в виде фиксированной суммы или процента от годового заработка, в отдельных случаях — рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Читайте также:

Что происходит с рублем? Курсы сегодня, 18 ноября: доллар, евро, юань

Рекорды тепла сменят злые морозы? Прогноз погоды в Москве до конца осени

«Дал заднюю и едет на поклон». Переговоры с Зеленским 19 ноября: детали

зарплаты
деньги
премии
выплаты
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Водитель снегоуборочной машины едва не раздавил пенсионерку
Туск заявил об украинском следе в повреждении польской железной дороги
Известная «бровастая» блогерша выпала из окна
Греф предрек переход экономики на совершенно новую модель
В Госдуме назвали истинную причину попытки покушения на Шойгу
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.