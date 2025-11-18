Кто получит 13-ю зарплату в 2025 году? Порядок выплат, условия, все нюансы

В Госдуме разъяснили, кто получит 13-ю зарплату в 2025 году. Что означает этот термин с точки зрения законодательства, каковы порядок выплат, условия и суммы, сколько заплатят, какие нюансы нужно иметь в виду?

Что подразумевается под 13-й зарплатой

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что термин «13-я зарплата» не закреплен в законодательстве, однако на практике под ним подразумевается годовая премия по итогам работы.

«Это поощрение относится к стимулирующим выплатам и включается в систему оплаты труда, закрепленную в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении о премировании», — приводят «Известия» слова Гаврилова.

Закон не возлагает на организацию прямую обязанность платить 13-ю зарплату — за исключением тех случаев, когда это прямо прописано в документах компании.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто получит 13-ю зарплату в 2025 году: все нюансы

Работодатель сам определяет, будет ли установлена 13-я зарплата и по каким критериям она начисляется. Обычно право на выплату возникает при выполнении ряда условий, например при достижении плановых показателей, отсутствии дисциплинарных взысканий, полном отработанном годе или решении руководства вознаградить сотрудников за общие результаты, отметил Гаврилов.

Подобное допустимо и в бюджетных организациях, но только в рамках выделенных средств и в соответствии с постановлениями о стимулирующих выплатах. Универсального порядка выплат не существует: каждое учреждение закрепляет его самостоятельно.

Право на годовую премию не означает, что она положена каждому, подчеркнул парламентарий. При наличии оснований для отказа, прописанных в локальном акте, работодатель вправе не начислять премию на невыполнение показателей, нарушения дисциплины или несоблюдения трудовых обязанностей.

Однако лишение 13-й зарплаты, если таковая положена, без формальных оснований является поводом для обжалования. Работник может обратиться в Государственную инспекцию труда или суд, объяснил Гаврилов. За задержку выплаты начисляется компенсация с минимальным порогом 1,15 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Касательно сроков — выплаты 13-й зарплаты обычно приходятся на конец декабря или январь следующего года. Тем не менее конкретные сроки могут быть иными — в зависимости от внутреннего графика компании.

Некоторые пользователи Сети оказались удивлены таким порядком вещей. «Держи карман шире», — отмечают юзеры, которые рассчитывали на 13-ю зарплату в 2025 году без каких-либо условий.

Каков размер 13-й зарплаты, облагается ли налогом

«Как и обычная заработная плата, годовая премия облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами. В 2025 году действует прогрессивная шкала НДФЛ: 13% с дохода до 2,4 млн рублей, 15% с суммы от 2,4 до 5 млн, 18% с 5 млн до 20 млн и выше по ступеням», — заявил Гаврилов.

Работодатель удерживает налог при выплате 13-й зарплаты и перечисляет его в бюджет. Размер годовой премии определяется внутренними документами компании. Выплата может выражаться в виде фиксированной суммы или процента от годового заработка, в отдельных случаях — рассчитывается пропорционально отработанному времени.

