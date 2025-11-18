В Раде назвали срок возможной отставки Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко. По его словам, Ермака может сменить экс-посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака, — написал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский не хочет смещать Ермака с поста главы своего офиса, так как это вызовет эффект домино и приведет к потере им управления по всей вертикали власти. По словам источника, в настоящее время именно глава офиса президента занимает ключевое положение во всей системе украинской власти.

Позже экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный может возглавить кризисное правительство на Украине. По его словам, эта кандидатура рассматривается как одна из возможных на фоне растущих требований о политической перезагрузке в Киеве. По его словам, Ермак не имеет официального статуса по Конституции, обсуждения его отставки лишены практического смысла, так как его увольнение является простой административной процедурой для Зеленского.