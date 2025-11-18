На Украине предложили «собачий» метод слежки за мобилизованными На Украине предложили чипировать мобилизованных по аналогии с собаками

Боец ВСУ в эфире канала «Киев 24» предложил чипировать мобилизованных, как собак, чтобы уменьшить количество случаев дезертирства. Он отметил, что тогда бежавших можно было бы выследить по GPS и вернуть в часть.

В XXI веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих? — задался вопросом военный.

Ранее стало известно, что украинские военные сбежали с позиций в Ямполе на территории Донецкой Народной Республики. Дезертирство проходило под мощным обстрелом 25-й армии группировки «Запад», уточнили в российских силовых структурах.

До этого группа солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Днепропетровской области. Украинские бойцы поблагодарили российских военнослужащих за спасение от гибели и признались: их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. Также солдаты призвали сослуживцев к массовой сдаче в плен.

Также в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тыс. уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.