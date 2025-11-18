Раскрыт урон от беспрецедентной атаки ВСУ на энергосистему ДНР Старобешевская ТЭС в ДНР серьезно повреждена из-за беспрецедентной атаки ВСУ

Старобешевская ТЭС получила серьезные повреждения из-за атаки украинского БПЛА этой ночью, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального округа, где расположена станция, Николай Михайлов. По его словам, восстановление займет существенное время. Сейчас 50% округа находится без электроснабжения.

Сегодня ночью Старобешевскую ТЭС атаковали украинские дроны-камикадзе. В результате прицельных ударов беспилотников возникли серьезные повреждения критически важного оборудования, что привело к масштабным перебоям в энергоснабжении, — отметил он.

Михайлов сообщил, что атака ВСУ привела к остановке работы котельных и водонасосных станций. Местные жители и соцобъекты остались без отопления. Прекращение работы водонасосных станций обернулось перебоями в водоснабжении, что приносит населению дополнительные трудности, объяснил глава округа.

Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ совершили беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. По его словам, действия украинских солдат привели к обесточиванию многих населенных пунктов. Также остановилась работа котельных и фильтровальных станций, в связи с этим профильные ведомства действуют в экстренном режиме, объяснил Пушилин.