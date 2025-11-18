Средства ПВО сбили около двух десятков дронов ВСУ МО: ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ над четырьмя регионами

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Нападению подверглись четыре области страны.

Десять [сбито] — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, два — над территорией Смоленской области, один — над территорией Воронежской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в городе Короче загорелась кровля коммерческого объекта. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

До этого стало известно, что украинские военные атаковали девять районов Белгородской области примерно 70 беспилотными летательными аппаратами за последние 24 часа. Как заявил Вячеслав Гладков, в результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили 12 частных домов, одно сельскохозяйственное предприятие и 10 автомобилей.