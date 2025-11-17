Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 21:35

После атаки дронов ВСУ в российском городе загорелся ТЦ

Гладков: в Короче из-за атаки дронов ВСУ загорелась кровля ТЦ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в городе Короче загорелась кровля коммерческого объекта, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

На опубликованных главой региона фотографиях виден пожар на кровле ТЦ «Вокзальный». Гладков добавил, что пожарные расчеты уже находятся на месте и приступили к ликвидации очага возгорания.

От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома. Также временно без света остаются частично город Короча и села Погореловка и Подкопаевка, — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали девять районов Белгородской области примерно 70 беспилотными летательными аппаратами за последние 24 часа. Как заявил Вячеслав Гладков, в результате обстрелов пострадали три человека, повреждения получили 12 частных домов, одно сельскохозяйственное предприятие и 10 автомобилей.

