«Победить РФ невозможно»: Алаудинов о «Томагавках», ядерном оружии и СССР

Бывшие республики СССР захотят вернуться в объятия России, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. О том, когда это произойдет, какие враги были у Советского Союза, кто добивается развала России и почему эти попытки обречены на провал, он рассказал в интервью NEWS.ru.

Дадут ли США Украине «Томагавки»

— Апти Аронович, СМИ сообщили о возможной поставке США Украине ракет «Томагавк». Дональд Трамп может пойти на этот шаг?

— С нами воюют и в экономическом аспекте, и в геополитическом, чтобы Россия перестала существовать. Украине дадут и «Томагавки», и что угодно — лишь бы наносить удары вглубь территории Российской Федерации.

В то же время Киев своими заявлениями и поступками развязал руки России. Сегодня мы устраиваем им блэкаут не только на линии боевого соприкосновения, но на всей территории Украины, вплоть до западных областей.

— Как вы оцениваете настроения украинских солдат на передовой, когда ВС РФ наступают по всей линии фронта?

— Украинские военные, которых вылавливают, как собак, на всей территории Украины и забрасывают на передний край, при малейшей возможности сдаются в плен. Желания воевать у них нет. Но за их спинами стоят националистические заградотряды и гонят вперед.

— Могут ли украинцы поднять бунт против властей? Когда это может произойти?

— Украинцы давно должны были выйти, но запуганы. Любой человек, который просто открывает рот против действующей власти, пропадает и погибает. Выступить сегодня против киевского руководства для них равнозначно гибели, потому что жестокость этой власти очень высокая.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Чем отличаются Трамп и Путин

— Может ли нынешний конфликт перерасти в открытое противостояние России и Европы?

— Может. В этом случае Россия будет вынуждена применить ядерное оружие. Западные политики это осознают, и им это не нравится. Изначально они рассчитывали, что РФ потеряет экономическую способность вести боевые действия. У них был расчет на то, что внутри нашей страны произойдет социальный взрыв. Но люди, которые должны были его спровоцировать, выехали за рубеж.

На передовой противник не может нас победить. По этой причине они будут бить по России и дальше — туда, где только смогут достать. Мы должны отражать эти атаки и наносить максимальный урон противнику, сделать так, чтобы он был вынужден сесть за стол переговоров на наших условиях.

— Как вы оцениваете перспективу переговоров между президентами России и США?

— Владимир Владимирович Путин — величайший политик. Он абсолютно несгибаем. Трамп не решает ничего. Он всего лишь озвучивает интересы транснациональных корпораций.

— Удалось ли Трампу добиться мира на Ближнем Востоке?

— Посмотрите, что США творят по всему миру. Идет «договорняк» между Израилем и Палестиной. Они не собираются прекратить войну. Трампу нужно помочь Израилю выйти из этой ситуации, не потеряв чести. Он хочет вытащить их, как это сделал в ситуации с Ираном. В Израиле планировали нападение на Иран, думая, что изнутри поднимется революция и страна распадется. Но Исламская Республика дала ответ, поэтому Трамп сразу прибежал спасать партнеров.

С Палестиной то же самое. Каждый шаг, который пытается сделать президент США, приводит к кровопролитию, и на будущее закладывается новая война. Нам он не друг.

— Как прекратить геноцид в Газе?

— К сожалению, арабский мир так и не смог объединиться против Израиля. Это привело к тяжелым последствиям, которые мы сегодня видим. Насколько я знаю из священных писаний, военный конфликт между Израилем и Газой будет продолжаться три с половиной года. После этого мы увидим новые события, в которых будут участвовать все страны, в том числе Россия.

15 августа 2025-го. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

На чем нужно строить политическую работу в ВС РФ

— Вы известны не только как командир спецназа «Ахмат», но и как замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ. Что вы считаете главным в политической работе в войсках?

— Любое государство должно выражать определенную идею, а вокруг нее — формировать свою идеологию. Ее формированием должны заниматься в Минобороны. Сегодня мы можем предложить только одну идею — это в первую очередь наша любовь к Богу. Затем — любовь к Родине, своей семье и тем ценностям, в которых нас растили. Должна сформироваться новая идея — потихоньку мы к этому придем.

— Какой главный принцип спецназа «Ахмат» на сегодняшний день?

— Вера в Бога, то есть духовная составляющая, а также принцип взаимоуважения. «Ахмат» — интернациональное подразделение. У нас никто не враждует между собой. Все осознают, что мы братья.

За три с половиной года СВО мы не отступили ни в одном населенном пункте, ни одного не сдали. Когда нас обливают грязью враги на передовой и противники внутри страны, мы прекрасно понимаем: если бы мы не были такими результативными, на нас никто не тратил бы ресурсы и не пытался нас очернить.

Мы пришли не за медалями и наградами, а затем, чтобы отстоять нашу Родину, сохранить те ценности, которые нам завещали предки, поэтому будем и дальше идти вперед.

— «Ахмат» воспитал много героев. Среди них Аид, который стал легендой спецоперации. Расскажите о вашем знакомстве с ним.

— У Аида были проблемы с прежним командованием. Он пришел ко мне, состоялся разговор. В результате я его забрал в «Ахмат». Сегодня возглавляемый им отряд очень боеспособный. Аид давно заслужил звание Героя России. Но все впереди — нам еще воевать и воевать. Истинные герои будут востребованы всегда.

Аид Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Как распознать врагов России

— Что бы вы сказали тем, кто выступает против дружбы народов в нашей стране?

— Мы проживаем на одной шестой части планеты Земля, нас всего 148 млн. При этом у России 40% мирового объема пресной воды, огромные запасы других ресурсов. У нас пытаются все это отобрать. Представьте себе, что будет, если мы поссоримся друг с другом и начнем воевать?

Пусть те люди, которые говорят, что Россия якобы для русских, придут и скажут это ребятам на передовой, стоящим плечом к плечу и умирающим друг за друга. Мы должны осознать, что находимся на стыке времен. Он требует, чтобы мы объединились, невзирая на религию, национальность, цвет кожи. Поэтому только враги России могут выдвигать такие лозунги.

Враг осознает, что победить Россию на поле брани с помощью оружия физически невозможно. Даже с учетом того, что мы воюем против блока НАТО, ресурс нашей страны велик. Тем более у нас есть ядерное оружие и самые современные виды его доставки до целей. По этой причине внешние противники РФ пытаются взорвать страну изнутри. За последние 30 лет в России создавались целые сети людей, которые должны были в час икс спровоцировать этот взрыв.

— Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что распад СССР был счастьем для нее. Лукавит?

— Нет, она искренна. На развал СССР были потрачены триллионы долларов. Сумели протащить предателей во власть в Советском Союзе — Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Александра Яковлева (член Политбюро ЦК КПСС, один из идеологов перестройки. — NEWS.ru), которому во внутреннем дворике ЦРУ в открытую поставили памятник. СССР управляли люди, которые, по сути, работали на Госдеп США. Это была огромная программа, выполнение которой для Запада стало большим счастьем. Для советских граждан развал Союза был большой трагедией и привел к войнам.

Когда мы победим Украину, бывшие республики СССР захотят вернуться в объятия России. Даже те, которые сейчас пытаются уйти от нас подальше. Все любят дружить с победителями.

Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Почему Аллу Пугачеву не судят за оправдание терроризма после ее положительных слов в адрес лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева?

— В ее отношении были поданы заявления. Какое решение примет следствие, это уже другой вопрос, я этим не занимаюсь. Считаю, что Пугачева сморозила великую глупость. Она оскорбила десятки тысяч людей, которые из-за действий «хорошего» для нее Дудаева потеряли родственников. Я тоже остался без отца, брата, дяди — 20 человек, и без близких членов семьи. Она должна понести ответственность. Но этим вопросом будут заниматься те, у кого есть такие полномочия.

