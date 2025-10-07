Экс-премьер Украины раскрыл, был ли у Горбачева план развала СССР Экс-премьер Украины Азаров: Горбачев намеренно вел СССР к катастрофе

Партийная номенклатура намеренно вела Советский Союз к распаду после того, как генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пришел к власти, заявил в беседе с NEWS.ru экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, ключевой целью перестройки стала передача госсобственности в частные руки.

Не только Украину, а весь великий Советский Союз вели к катастрофе. Делали это сознательно — после прихода к власти Михаила Горбачева. Ломалась идеология. Ломалась главная, скрепляющая основа — произошла замена интернационализма на национализм. Главной целью реформ Горбачева было появление класса собственников на средства производства. Проще говоря, они хотели присвоить национальные богатства Советского Союза, отдать все это в частные руки. Другой цели не было. И нужна была новая идеология вместо социализма, которая это оправдает, — заявил Азаров.

По его мнению, развал Советского Союза начался с отказа от социалистической идеологии. Горбачев и его команда, главный идеолог перестройки Александр Яковлев и глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе, считали, что социализм, коммунизм — тупиковая ветвь развития, добавил экс-премьер.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель желает России повторения судьбы Советского Союза. Так он прокомментировал слова политика о том, что развал СССР был ее «величайшим счастьем». По его мнению, западные политики считают дезинтеграцию РФ как потенциально позитивное развитие событий.